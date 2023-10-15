В отечественных машинах будут российские электронные приборы

Российские компании ведут работу по импортозамещению автоэлектроники

О том, что компании в России разрабатывают новые электроприборы для автопрома, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

В этой области поступает много запросов со стороны отечественных автоконцернов, и министерство каждый из них рассматривает.

При этом доля российской автоэлектроники сейчас значительно выросла.

В автомобили уже устанавливают отечественные системы ABS, в скором времени появятся и ESP с достаточно высоким уровнем локализации. Следующим шагом станет глубокая локализация комплектующих для этих систем.

Первым этапом работы является оснащение всех российских автомобилей отечественными приборами, чтобы были необходимые объемы выпуска, выгодные производителям, возник спрос. Тогда у предприятий появится денежный поток и можно будет переходить ко второму этапу – глубокой локализации на уровне электронной компонентной базы.

На третьем этапе в российских автомобильных приборах должны появиться российские микрокомпоненты. Но это требует времени, добавил чиновник.

Как все работает, станет понятно в 2026 году, когда появится первая статистика по импортозамещению.

А пока владельцы иномарок зависимы от иностранных производителей. Так, Volvo, Mercedes-Benz, BMW и Audi отключили российских автовладельцев от своих ПО. Это не критично, но доставляет неудобства. Например, трудно сделать дубликат ключей, невозможно посмотреть историю техобслуживания, есть проблемы с диагностикой неисправностей.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»