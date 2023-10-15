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В отечественных машинах будут российские электронные приборы

Российские компании ведут работу по импортозамещению автоэлектроники

О том, что компании в России разрабатывают новые электроприборы для автопрома, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

В этой области поступает много запросов со стороны отечественных автоконцернов, и министерство каждый из них рассматривает.

При этом доля российской автоэлектроники сейчас значительно выросла.

В автомобили уже устанавливают отечественные системы ABS, в скором времени появятся и ESP с достаточно высоким уровнем локализации. Следующим шагом станет глубокая локализация комплектующих для этих систем.

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Российские ESP для Lada Vesta начнут выпускать в декабре

Первым этапом работы является оснащение всех российских автомобилей отечественными приборами, чтобы были необходимые объемы выпуска, выгодные производителям, возник спрос. Тогда у предприятий появится денежный поток и можно будет переходить ко второму этапу – глубокой локализации на уровне электронной компонентной базы.

На третьем этапе в российских автомобильных приборах должны появиться российские микрокомпоненты. Но это требует времени, добавил чиновник.

Как все работает, станет понятно в 2026 году, когда появится первая статистика по импортозамещению.

А пока владельцы иномарок зависимы от иностранных производителей. Так, Volvo, Mercedes-Benz, BMW и Audi отключили российских автовладельцев от своих ПО. Это не критично, но доставляет неудобства. Например, трудно сделать дубликат ключей, невозможно посмотреть историю техобслуживания, есть проблемы с диагностикой неисправностей.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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