Нетрезвый подросток устроил гонки с полицией (видео)

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На этой неделе одна из ночей обернулась для инспекторов ДПС Минусинска в Красноярском крае настоящей уличной гонкой. Во время патрулирования на одной из улиц они заметили Жигули без номеров и с тонированными наглухо лобовым и боковыми стеклами. На требование остановиться водитель не откликнулся, поэтому полиция начала преследование.

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Поведение водителя явно создавало опасность для жизни и здоровья окружающих, поэтому один из инспекторов, сделав предупредительный выстрел, применил табельное оружие для стрельбы по колесам. Через некоторое время машина остановилась.

«За рулем легковушки находился 17-летний молодой человек с внешними признаками опьянения. В качестве пассажиров с ним ехали 16 и 18-летние приятели. На место был вызван отец несовершеннолетнего. Проведенное освидетельствование нарушителя подтвердило, что он нетрезв. Показания прибора составили 0.25 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Молодой человек получил восемь протоколов об административных правонарушениях, а в отношении отца ведется проверка по ст. 5.35 КоАП РФ (несоблюдение родительских обязанностей, предупреждение или штраф до 500 рублей). Машина отправлена на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube

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