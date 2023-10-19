Электросамокаты ограничат дорожками
Правительство разработало план по созданию инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты и электровелосипеды.
Документ предусматривает разделение потоков пешеходов и владельцев СИМ, чтобы обеспечить безопасность и удобство для тех и других.
Конкретные изменения в нормативно-технических документах, связанные с созданием инфраструктуры для СИМ, Министерство строительства, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта подготовят до конца июня 2024 года.
Новые правила регламентируют характеристики инфраструктуры для СИМ, определение мест для их обустройства, а также оптимальное количество и размещение парковок для СИМ.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркивает важность такой программы с учетом современных тенденций. Он говорит, что ежегодно в федеральном бюджете закладываются большие средства для создания комфортной городской среды, и нужно, чтобы программа учитывала все последние тенденции.
В сервисах проката предлагают разработать четкие правила совместного движения СИМ и пешеходов на тротуарах с учетом интересов и безопасности обеих групп.
На сегодняшний день существуют разнообразные подходы к оформлению велоинфраструктуры, включая постоянную разметку, отбивание полос бортовым камнем и создание отдельных дорожек, не пересекающихся ни с автомобильными, ни с пешеходными.
Примером могут служить Нидерланды, где велодорожки широко распространены и проложены повсюду, а правила использования личных транспортных средств, включая электрические, четко регулируются законом и соблюдаются гражданами. Их опыт может стать хорошим образцом для внедрения в России.
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Источник: «Известия»
Фото: EPA
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