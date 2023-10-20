Названы детали автомобиля, за которыми охотятся воры

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Зеркала, фары и колеса чаще всего похищают с...

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Зеркала, фары и колеса чаще всего похищают с автомобилей в 2023 году

Наибольшим спросом у злоумышленников в этом году пользуются боковые зеркала автомобилей, поделились статистикой в страховой компании «Согласие». С начала года на них пришлось 30% в общих выплатах по хищениям в сегменте автомобильного каско, связанных с кражей запчастей.

Также злоумышленников привлекают колеса – 11,8% страховых событий.

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«О краже зеркал чаще сообщали владельцы Mercedes-Benz (особенно – GLS-Class). С пропажей запасных колес наиболее часто сталкивались собственники Mitsubishi Outlander», - отмечается в сообщении СК.

В остальных случаях преступники скручивали с машин эмблемы, форсунки омывателей фар и сами фары, накладки, колпаки, заглушки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры и другие элементы.

В топ-3 регионов, где страховщики зафиксировали больше всего криминальных «разборов» автомобилей, вошли Москва, Подмосковье и Екатеринбург.

Самым высоким возмещением за запчасти, которое было выплачено в этом году «Согласием», стала компенсация в размере 577,3 тыс. рублей владельцу Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Неизвестные лица похитили с внедорожника фары, попутно оставив на авто царапины.

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Источник: СК Согласие

Фото: Youtube

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