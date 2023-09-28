Страховщики объяснили алгоритмы расчета полисов ОСАГО и каско

На цену страховки влияют коэффициент аварийности, стоимость машины и ее возраст

Эксперты в области страхования подсчитали ориентировочную стоимость полисов ОСАГО и каско на новые модели автомобилей в России. При расчете были выбраны марки, которые в настоящее время продаются на российском рынке, а также модели, прибытие которых ожидается в ближайшее время.

Например, если житель Москвы в возрасте 40 лет со стажем 20 лет, у которого не было аварий, до конца года решит приобрести новый «Москвич 6», то полис ОСАГО обойдется ему в 7930,23 рубля. Если в страховку будет вписан еще один человек, сумма увеличится до 14 579,79 рублей. Ориентировочный расчет по каско для такого водителя составил от 55 000 рублей.

Стоимость ОСАГО на примере водителя 34 лет, проживающего в Петербурге, стаж которого составляет всего пять лет (без аварий, без гаража), то за оформление ОСАГО он заплатит 14 582,31 рубль, а цена каско составит от 78 655 рублей.

Стоимость страховых полисов кардинально отличается, потому что расчеты были сделаны с учетом возраста и водительского стажа водителей.

Эксперты подчеркивают, что на фоне роста цена на автомобили и запчасти, страховка предсказуемо тоже подорожала, причем очень существенно. В сравнении с 2022 годом стоимость полисов ОСАГО выросла на 38%, каско — на 22,8%.

В числе факторов, влияющих на конечную цену страховки, специалисты назвали коэффициент аварийности, стоимость машины и ее возраст. Но полную систему расчета на полисы страховые компании не стали раскрывать, сославшись на секретность информации.

По словам страховщиков, во время принятия решения о цене полисов учитывается более 100 факторов, включая семейное положение, и даже наличие или отсутствие детей у водителя. Согласно статистике, автомобилисты-семьянины ездят более аккуратно. Уточняется, что многие показатели являются сопутствующими и косвенно влияют на стоимость полиса.

Ключевым критерием для расчета стоимости полиса названа история страхования по ОСАГО, содержащая сведения о ДТП с участием клиента (коэффициент «бонус-малус»), информацию о стаже, возрасте водителя, регионе проживания и мощности автомобиля.

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Источник: AutoNews.ru

Фото: Москвич, АГН "Москва"