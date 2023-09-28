Способ есть: эксперт дал совет, как сэкономить на покупке авто

Глава ФАР Канаев: сэкономить при покупке авто можно за счет неполной комплектации

Эксперты едины во мнении, что до конца года рост цен на автомобили продолжится. Так, дилеры ожидают, что в годовом выражении он составит 30% к цене 2022 года. При этом у российских покупателей практически не осталось шансов выиграть хоть что-то при покупке нового авто: новогодние распродажи в прошлом, дилеры бьются за каждый рубль, бонусы и скидки в автопроме тоже становятся забытыми словами.

Но вариант купить вожделенный автомобиль дешевле все-таким есть. Так, директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что сэкономить можно на выборе подходящей комплектации.

«Даже “китайцев” и “иранцев” поставляют в нескольких вариантах, которые можно подобрать под себя», — отметил эксперт.

Если же речь идет о вторичном рынке, то следует присматривать автомобиль, который останется ликвидным даже после нескольких лет пользования. К таким эксперт отнес модели марок Ford, Toyota или Hyundai.

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Источник: Москва 24

Фото: Depoitphotos