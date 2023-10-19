Петербуржцы уже могут приобрести Москвич 6

Новосельский: Москвич 6 востребован у корпоративных клиентов Петербурга

Новый автомобиль Москвич 6 поступает в регионы к официальным дилерам. Первые шесть автомобилей получил также и дилерский центр «Москвич» группы компаний «Петровский». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Директор по маркетингу и ИТ «Петровского» Сергей Новосельский подчеркнул, что на текущий момент отечественной моделью чаще интересуются корпоративные покупатели. При этом Новосельский выразил надежду, что интерес частных клиентов тоже вырастет.

Москвич 6

«Москвич-6имеет значительный потенциал для поставок в таксомоторные парки. Сейчас этот автомобиль — наиболее доступный вариант в D-сегменте (для работы в такси — "Комфорт+"). Тем самым, у него есть конкурентное преимущество перед прежними лидерами сегмента — Kia K5 или Hyundai Sonata», — уточнил собеседник издания.

Планируется, что доля Москвича составит порядка 15% от всех продаж в модельном списке бренда.

В базовой комплектации Москвича 6 есть кондиционер, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, запуск с кнопки, вертикальный экран мультимедиа диагональю 10,4 мм, круиз-контроль, светодиодная оптика.

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Источник: dp.ru

Фото: Auto.ru