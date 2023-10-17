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Дилеры завлекают покупателей Москвича 6 «самыми лучшими предложениями»

В России стартовали продажи нового Москвича 6 по цене от 2,8 млн рублей

Московский автомобильный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault Россия) в начале сентября начал серийный выпуск автомобиля Москвич 6. Он уже есть в наличии практически у всех столичных дилеров. О том, как обстоят дела с продажами отечественной марки, узнал корреспондент Autonews.ru.

Уже вечером, 15 октября, один из столичных шоурумов «Москвича» разместил на своем сайте объявление о появлении новой «шестерки». Машины, украшенные бантом и шариками, красовались в выставочном зале и в других дилерских центрах. Продавцы готовы предоставить потенциальным покупателям различные преференции в виде специальных условий.

Москвича 6
Москвича 6
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Представитель одного из салонов уточнил, что в первой партии поступили только автомобили в комплектации «Бизнес», они оснащены моторами мощностью 136 л.с. и вариаторами. Цена такого Москвича — 2 826 000 руб., на него распространяется система скидок при условии сдачи своей старой машины в трейд-ин и оформлении кредита.

«Прибыли вчера, вот поставили в цвете «мокрый асфальт», самый выигрышный на наш взгляд. В топ-версии со 174-сильными моторами и роботизированными коробками появятся немного позже, но тоже очень скоро», — заверил продавец салона.
Москвича 6
Москвича 6

Дилерская сеть «Москвича» существует уже почти год, причем три автосалона продают не только отечественные автомобили, но и машины, ввозимые в нашу страну по параллельному импорту, начиная от Jetta VA3 и заканчивая электромобилями Zeekr X и Jeep Wagoneer.

Источник: Autonews.ru

Фото: Auto.ru

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