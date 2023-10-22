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Спорткар сгорел дотла во время пробной поездки в автосалоне

На видео попало, как McLaren за 22,5 млн вспыхнул прямо на тест-драйве

Пожар произошел 16 октября недалеко от дилерского центра McLaren, где автомобиль находился на тест-драйве.

Роскошный гибридный спорткар был охвачен пламенем прямо во время движения по главной дороге в Лидсе (графство Йоркшир, Великобритания). Пожарные боролись с пламенем в течение 30 минут, и с трудом ситуацию удалось взять под контроль.

Artura - первый гибридный автомобиль культовой британской марки. Он был отозван в США в прошлом году из-за опасности возгорания, но все еще продается в Великобритании.

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В декабре Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) отозвала 164 автомобиля Artura, оснащенных батареей емкостью 7,4 кВт*ч и бензиновым твин-турбо V6. Суммарная мощность спорткара составляет 671 л.с.

По неподтвержденным данным, в конкретном случае проблема была связана с ослаблением гайки на топливной форсунке, из-за чего могла произойти утечка бензина.

По сообщениям с места происшествия, автомобиль загорелся без предупреждения.

К счастью, оба пассажира смогли выбраться невредимыми.

Дебют Artura состоялся в 2021 году, однако потом из-за различных проблем McLaren пришлось приостановить производство. Кстати, если бы этот автомобиль продавался в России, его цена составила бы от 22,5 млн рублей (в Великобритании - 190 000 фунтов стерлингов).

Источник: The Sun UK

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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