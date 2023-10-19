Вот почему не стоит покупать резину б/у
Перед началом любого сезона перед автомобилистом встает вопрос: купить новые шины, поездить еще на тех, что есть, или же сэкономить и купить подержанную резину. Вот как раз последнее эксперты делать не советуют.
Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук предупредил, что не стоит покупать «кота в мешке»: нет никакой информации, как эксплуатировались шины и в каких условиях хранились.
К тому же резина может иметь повреждения, которые не всегда заметны глазу, добавил эксперт.
Если все-таки другого варианта нет, то при выборе подержанных шин в первую очередь необходимо ориентироваться на остаточную глубину рисунка протектора. Чем сильнее изношена шина, тем хуже будут ее сцепные свойства.
«Для зимних шин минимальное значение остаточной глубины протектора – 4 мм. Если перед началом зимнего сезона глубина протектора будет, например, 5 мм, то необходимо понимать, что еще целый сезон впереди, и шина может износиться ниже установленной нормы в течение сезона», – заключил Пархомчук.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: РГ
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости