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Вот почему не стоит покупать резину б/у

Автоэксперт объяснил, в чем риски установки на авто чужих подержанных шин

Перед началом любого сезона перед автомобилистом встает вопрос: купить новые шины, поездить еще на тех, что есть, или же сэкономить и купить подержанную резину. Вот как раз последнее эксперты делать не советуют.

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук предупредил, что не стоит покупать «кота в мешке»: нет никакой информации, как эксплуатировались шины и в каких условиях хранились.

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К тому же резина может иметь повреждения, которые не всегда заметны глазу, добавил эксперт.

Если все-таки другого варианта нет, то при выборе подержанных шин в первую очередь необходимо ориентироваться на остаточную глубину рисунка протектора. Чем сильнее изношена шина, тем хуже будут ее сцепные свойства.

«Для зимних шин минимальное значение остаточной глубины протектора – 4 мм. Если перед началом зимнего сезона глубина протектора будет, например, 5 мм, то необходимо понимать, что еще целый сезон впереди, и шина может износиться ниже установленной нормы в течение сезона», – заключил Пархомчук.
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Источник: РГ

Фото: Unsplash

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