BYD разработал машину в американском стиле

Компания BYD запатентовал новую модель автомобиля – что о ней известно

Новый пикап BYD выглядит как нечто среднее между Ford F-150 Lighting и Ranger, что видно на патентных изображениях будущего автомобиля. До этого папарацци ловили этот пикап несколько раз на дорогах во время испытаний.

В последние годы BYD рвется на новые рынки и продает свои автомобили во многих странах. У бренда есть автомобили, которые конкурируют во многих популярных сегментах. Не хватало только пикапа.

Пикап BYD

При разработке пикапа дизайнеры BYD черпали вдохновение у американских моделей, таких как Ford F-150 Lightning или Ranger. Это видно по С-образным светодиодным фарам, светодиодной полоске и крупной надписи бренда на решетке радиатора.

Пикап BYD

Пикап рассчитан на пятерых пассажиров, включая водителя, есть рейлинги на крыше, спортивная дуга над кузовом, черные накладки на переднем и заднем бамперах, а также на колесных арках и порогах. Кроме того, у машины огромный дорожный просвет.

Пикап будет иметь несколько версий – полностью электрические и с подключаемыми гибридными силовыми установками.

Например, гибрид на базе 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом с двумя электромоторами будет иметь мощность 489 л.с. И это больше, чем у 405-сильного Ford Ranger Raptor.

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Фото: Патентные изображения BYD