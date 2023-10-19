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Как купить хороший автомобиль за 300 тысяч рублей? Три дельных совета!

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по покупке дешевой машины с большим пробегом

Достойных экземпляров на российском рынке легковушек с пробегом все меньше – с хорошими машинами люди нынче расставаться не спешат. Однако, как показывает новое исследование эксперта «За рулем» Александра Виноградова, есть конкретные модели, которым можно доверять даже на очень больших пробегах. Идеальная ситуация, если в кармане всего 300 тысяч рублей. Однако есть и общие рекомендации при покупке авто за такую сумму.

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Как купить нормальный автомобиль за 300 тысяч рублей

  • Не гоняйтесь за максимально свежими экземплярами, в родной краске и с небольшим пробегом.
  • Смотрите на состояние основных узлов и агрегатов.
  • Понравившийся экземпляр покажите сервисменам, специализирующимся именно на этой марке.

Эксперт считает, что за 300 тысяч вполне можно найти хорошо ездящий автомобиль. Грамотно подобранная машина не доставит проблем и не разорит на частых ремонтах. Предлагаем взглянуть на подборку моделей, которые окажутся наименее проблемными, несмотря на солидный возраст и большой пробег.

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Фото: Depositphotos

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