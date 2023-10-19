Японский автопром уступил место Китаю на рынке РФ из-за своего запрета на экспорт

Авторынок Японии сократил экспорт на 52% из-за санкций, наложенных на Россию

Япония с 9 августа ввела запрет на экспорт в Россию любых автомобилей, кроме малолитражек. Это обернулось для японского автопрома тем, что в сентябре экспорт легковых автомобилей в РФ рухнул сразу на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такую статистику приводит японское министерство финансов.

Президент РФ Владимир Путин заявил недавно, что место японских производителей на российском рынке заняли китайские марки, а россияне все чаще отдают предпочтение автомобилям из Поднебесной.

«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», — заявил президент.

Запрет японских властей из-за санкций в отношении нашей страны коснулся большинства новых и подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом свыше 1,9 л, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Уже в 2022 году поставки новых автомобилей из Японии почти полностью прекратились.

На фоне сокращения японского экспорта в РФ в 2022 году на 30% китайские автопроизводители начали доминировать на российском рынке. Бренды из КНР на текущий момент составляют половину ассортимента всех дилерских центров страны.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в период с января по сентябрь 2023 года было ввезено в РФ 414 тысяч 726 легковых автомобилей. Эта цифра почти в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля китайского автопрома составляет 400 тысяч автомобилей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: primamedia.ru