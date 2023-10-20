Лить или не лить: как сейчас подобрать нормальное моторное масло?

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать качественное моторное масло

Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин осветили широкий круг вопросов, связаных с выбором моторного масла. Например, можно ли заливать в мотор масло, не имеющее рекомендаций производителя авто? Что будет, если все-таки залить? На что обращать внимание, разглядывая канистру в магазине? И как, собственно, выбрать масло, наиболее подходящее вашей машине?

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»

— Не надо выискивать совсем уж неизвестные или самые дешевые масла. Сейчас в России представлены более тысячи брендов смазочных материалов. Лидеры по общему объему – Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть. Масла этих производителей можно брать на фирменных АЗС.

Вырос импорт из Турции, Кореи и Юго-Восточной Азии. Менее известные европейские марки, такие, как Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe, также выросли в объемах поставок. Они тоже производят качественное масло.

Эксперты считают, что откровенный вред двигателю может причинить только кустарная подделка под фирменный продукт. Специалисты «За рулем» отметили, что редко подделываются масла отечественного производства и вышеупомянутые «малые» европейские бренды. А вот полный список рекомендаций по выбору моторного масла.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»