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Внедорожник BAIC BJ60 – первые фото

В сети появились снимки старшего брата BJ40 – большого BAIC BJ60

В сети появились шпионские фотографии BAIC BJ60. Новый автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из турбодвигателя 1.5Т и электромотора.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

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Передняя часть нового автомобиля имеет фамильный дизайн. Это прямые линии со скругленными углами, что визуально делает автомобиль прочным – настоящим внедорожником.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

Кроме того, новинка щедро украшена хромированными элементами.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

Длина, ширина и высота внедорожника составляют 5040, 1955 и 1925 мм, а колесная база достигает 2820 мм. По своим габаритам внедорожник чуть меньше, чем BMW X7, но больше, чем Х5.

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Угол въезда составляет 30°, а съезда – 24°. Минимальный дорожный просвет при полной загрузке достигает 215 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 750 мм.

В салоне установлен 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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