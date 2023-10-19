Внедорожник BAIC BJ60 – первые фото
В сети появились шпионские фотографии BAIC BJ60. Новый автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из турбодвигателя 1.5Т и электромотора.
Передняя часть нового автомобиля имеет фамильный дизайн. Это прямые линии со скругленными углами, что визуально делает автомобиль прочным – настоящим внедорожником.
Кроме того, новинка щедро украшена хромированными элементами.
Длина, ширина и высота внедорожника составляют 5040, 1955 и 1925 мм, а колесная база достигает 2820 мм. По своим габаритам внедорожник чуть меньше, чем BMW X7, но больше, чем Х5.
Угол въезда составляет 30°, а съезда – 24°. Минимальный дорожный просвет при полной загрузке достигает 215 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 750 мм.
В салоне установлен 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма.
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Фото: Autohome.com.cn
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