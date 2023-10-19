Автоюрист Степанова: водитель больше не обязан возить аптечку и огнетушитель

Автоюрист рассказала, за что будут наказывать водителей по новым нормам ПДД

В России с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения (ПДД). О ом, как на практике применяются новые нормативы рассказала юрист, специализирующаяся на автомобильной сфере, Ольга Степанова.

Она напомнила, что 1 сентября все водители, передвигающиеся на автомобилях с шинами, не соответствующих сезону, будут наказываться. Сумма штрафа в таком случае составляет 500 рублей.

«В федеральном законодательстве предусмотрены штрафы за езду на летней резине в декабре, январе и феврале, а на шипованной резине — в июне, июле и августе (на зимнюю резину без шипов запрет не распространяется). И поскольку лето и зима не начинаются по всей огромной России одномоментно, то предполагается, что в каждом из регионов примут свои уточняющие нормативные акты», — объяснила юрист.

В ПДД отменено требование ставить шины одного производителя на все четыре колеса, теперь комплектность должна соблюдаться только на осях. Если будет выявлено несоответствие дисков и шин параметрам, предусмотренным производителем, это будет расцениваться как нарушение, подчеркивает Степанов.

Исключением является использование запаски, но только от места вынужденной замены колеса до ближайшей станции шиномонтажа. Можно избежать штрафа, если предъявить сотруднику ДПС поврежденную покрышку.

Что касается фар, то запрещена установка «моргающих» лампочек на стоп-сигналы, сигналы заднего хода, габариты и контуры — огни должны гореть постоянным светом. Если хотя бы одна из лампочек вышла из строя, пользоваться автомобилем запрещено, иначе — штраф.

Также водителя могут оштрафовать за наличие любого гаджета, включая навигатор или регистратор, на лобовом стекле. Все, что мешает обзору водителя, считается нарушением, уточнила Степанов. Лучше закрепить навигатор в углу, куда не дотягиваются дворники, или на приборную панель.

Использовать гаджеты во время движения нельзя, то есть можно — но без рук. Другими словами, во время разговора по телефону через гарнитуру или на громкой связи руки водителя не должны отрываться от руля. Выход – голосовое управление, напоминает юрист.

Отсутствие или неполадки с ABS, неработающая система подушек безопасности, неисправность рулевого управления, тормозной системы, ходовой части автомобиля — все, что сотрудник ДПС выявит визуально, карается штрафом 500 рублей при первом нарушении. За повторное сумма штрафа составит уже до 5 тысяч рублей или водитель лишится прав до 3 месяцев.

Водитель больше не обязан возить с собой аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Но выставить красный треугольник в случае ДТП он обязан. Что касается наличия огнетушителя в машине, Степанова привела в пример конкретные случаи, когда водители общими усилиями препятствовали распространению огня. Поэтому она убеждена, что лучше все-таки, чтобы он был в машине.

Нормативы уже больше полутора месяцев действуют, но инспекторы ДПС не спешат их применять на практике, потому что пока не до конца ясно, как именно их следует применять, подчеркнула Степанова. Необходимы разъяснения Верховного суда РФ, их ждут не только автоюристы и инспекторы ГИБДД, но и судьи, которым предстоит выносить решение при оспаривании штрафа автовладельцем, резюмировала юрист.

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Источник: prufy.ru

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС