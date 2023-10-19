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ГИБДД расширила перечень госуслуг жителям новых регионов

Госуслуги по линии ГИБДД жителям новых регионов доступны как дома, так и в других регионах

Госавтоинспекция продолжает работу по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства и водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В основном такая работа ведется непосредственно на территории новых субъектов. На сегодняшний день, в этих регионах действует 28 регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, включая один мобильный комплекс, предоставляющий государственные услуги. В Донецкой народной республике действует 10 таких подразделений, в Луганской народной республике – 11, в Запорожской области – 4, и в Херсонской области – 3 подразделения.

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Также предоставление госуслуг по линии Госавтоинспекции жителям новых субъектов осуществляется и в столицах всех других российских регионов.

Перечень госуслуг по линии ГИБДД для жителей новых регионов постоянно расширяются. Так, 15 мая 2023 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик начат прием экзаменов на право управления транспортными средствами. За прошедшие 5 месяцев проведено более 42,6 тысяч таких экзаменов, включая 23,3 тысячи теоретических и 19,2 тысячи практических.

Планируется организовать подобную работу на территории Херсонской и Запорожской областей, как только первая группа учеников завершит обучение в автошколах.

Кроме того, с 1 августа у жителей новых российских регионов появилась возможность подать заявление на получение госуслуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

За 2,5 месяца на Единый портал поступило более 4,6 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг, из них по регистрации транспортных средств – около 600, на проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений – свыше 4 тысяч.

Источник, фото: МВД Медиа

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За РулемАлексеева Елена
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