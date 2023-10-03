За что ГИБДД отстраняет от управления автомобилем? Не попадитесь!
«За рулем»: неисправности, при которых инспектор запретит вам сесть за руль
Приказ МВД №264 от 2 мая 2023 года, отменяющий прежний Административный регламент ГИБДД, вступил в силу минувшим летом. По идее, новые правила должны сократить количество конфликтных ситуаций между водителями и ДПС. Что же изменилось? Фактически у полицейских появились новые полномочия и обязанности.
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В частности, теперь инспектор имеет право отстранить вас от управления автомобилем. Причиной может являться одна из неисправностей:
- неисправность тормозной системы,
- неисправность рулевого управления,
- неисправность световых приборов в темное время суток или при плохой видимости,
- неработающий стеклоочиститель во время осадков.
Запрет эксплуатировать авто будет длиться «до устранения соответствующих неисправностей»...
Какие еще новые правила общения с ГИБДД вступили в действие? Изучаем полный список.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Олег Елков/ТАСС
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