За что ГИБДД отстраняет от управления автомобилем? Не попадитесь!

«За рулем»: неисправности, при которых инспектор запретит вам сесть за руль

Приказ МВД №264 от 2 мая 2023 года, отменяющий прежний Административный регламент ГИБДД, вступил в силу минувшим летом. По идее, новые правила должны сократить количество конфликтных ситуаций между водителями и ДПС. Что же изменилось? Фактически у полицейских появились новые полномочия и обязанности.

В частности, теперь инспектор имеет право отстранить вас от управления автомобилем. Причиной может являться одна из неисправностей:

неисправность тормозной системы,

неисправность рулевого управления,

неисправность световых приборов в темное время суток или при плохой видимости,

неработающий стеклоочиститель во время осадков.

Запрет эксплуатировать авто будет длиться «до устранения соответствующих неисправностей»...

Какие еще новые правила общения с ГИБДД вступили в действие? Изучаем полный список.

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Фото: Олег Елков/ТАСС