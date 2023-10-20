Ford Bronco станет дешевле и приедет в Россию

В Китае начинается выпуск внедорожников Ford Bronco для рынка Поднебесной

В ближайшее время в Китае в продаже появится Bronco – внедорожник будет выпускаться на предприятии Jiangling Ford.

Автомобиль сохранит конструкцию со съемной крышей, а его пол можно будет мыть из шланга.

Новый автомобиль все еще скрыт камуфляжем, но заметно, что дизайн внедорожника соответствует дизайну версии для рынка США. На решетке радиатора даже сохранится надпись BRONCO, что сделает автомобиль узнаваемым на дорогах.

Длина, ширина и высота китайской версии составляют 4800 (4825), 2070 и 1990 мм, а колесная база достигает 2950 мм. Размеры немного не совпадают с габаритами американской версии. Например, он на 13 мм короче. Следовательно, некоторые отличия есть.

Интерьер тоже кажется похожим на салон американской версии внедорожника.

Китайская версия Ford Bronco получит турбированный двигатель 2.3Т мощностью 275 л.с.. Максимальная скорость такого автомобиля – 161 км/ч.

В базовое оснащение будет входить фаркоп, с помощью которого можно будет буксировать прицепы массой до 1500 кг.

Ожидается, что стоимость Ford Bronco в Китае будет ниже, чем в США, и его точно будет проще доставить в Россию по схеме параллельного импорта.

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Фото: Autohome.com.cn