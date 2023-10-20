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Эксперт рассказал, стоит ли запасаться расходниками впрок

Ревин: не надо забывать, что у расходников для авто тоже есть срок годности

Во времена дефицита хранить запасы расходников было жизненной необходимостью. Важнее было успеть «отхватить», а уж потом разбираться, куда пристроить.

Каковы сегодня сроки хранения наиболее востребованных расходников современного автомира и стоит ли их брать «про запас», рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

1. Топливо: хранится примерно 1 год без особых проблем.

Советские ГОСТы декларировали срок хранения дизтоплива и бензина в 5 лет. Но это было давно. К тому же многое зависит от условий хранения: в подземных резервуарах и при минимальных контактах с кислородом топливо продержится подольше. Если хранить больше года, негативные процессы (окисление, испарение, распад присадок, помутнение ДТ и проч.) могут его испортить.

2. Масло: в заводской упаковке - 3-5 лет.

Понятно, что в заводской упаковке оно сохраняет свои свойства гораздо дольше, чем в недрах мотора, но «дольше» не означает «вечно».

3. Антифриз: примерно 3-5 лет.

Если в хранящейся жидкости появился осадок – уже плохо. Производитель, как правило, ничего конкретного не обещает, но 3-5 лет они могут продержаться.

4. Тормозная жидкость: примерно 2-3 года.

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Она очень гигроскопична, то есть довольно активно впитывает влагу – отсюда и неприятности.

5. Колодки и диски: тут сказать сложно.

Продолжительное хранение возможно, но важно, в каких условиях хранить: проблемой может стать ржавчина. Также бывает, что при хранении накладки колодок отстают от основы.

6. АКБ: примерно 1,5 года.

При хранении в пределах 0°C-18°C. И, возможно, потребуется подзарядка.

Подробнее об этом читайте в материале «Расходники и автоаксессуары: чем запастись на черный день?».

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