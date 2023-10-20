Чиновников призвали показать пример и пересесть на Москвич 6

В Госдуме предложили закупить для чиновников автомобили Москвич 6

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев считает, что для чиновников надо приобретать такие автомобили, как Москвич 6. Это будет стимулировать спрос на эти машины, а правительство таким образом покажет пример, уверен депутат.

«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию “Москвичей”, именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы — показать пример. Мы к этому готовы», — заявил парламентарий.

Новая модель, которая выпускается на Московском автозаводе с августа этого года, уже поступила к дилерам. В базовой комплектации Москвич 6 предложат по цене от 2,63 млн рублей без учета выгоды по трейд-ин.

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Источник: РИА Новости

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»