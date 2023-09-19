Чиновник — автомобилю: «Так не доставайся же ты никому!»

Мужчина разобрал автомобиль, который суд постановил конфисковать

В декабре 2022 года по апелляционному представлению прокуратуры Омский областной суд постановил обратить в доход государства принадлежащий бывшему председателю совета Тевризского района рамный пикап Dodge RAM 2016 года выпуска. Владелец не смог объяснить, на какие доходы он приобрел автомобиль стоимостью более 1,8 млн рублей.

На момент вынесения постановления автомобиль был полностью исправен и на ходу. Однако, когда пристав-исполнитель явился за транспортным средством, владелец передал ему пикап в разобранном и не пригодном для эксплуатации состоянии.

Прокуратура сочла это умышленными действиями по растрате обращенного в доход государства имущества и направила в суд иск об изменении способа исполнения судебного решения.

Суд с доводами прокуратуры согласился, и теперь с бывшего председателя совета Тевризского района взыщут не сам автомобиль, а стоимость приобретенного им на неподтвержденные доходы имущества – более 1,8 млн рублей.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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Источник: Прокуратура Омской области

Фото: Unsplash