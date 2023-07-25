Автомобили должников продадут по низким ценам

Арестованные авто сможет приобрести на аукционе любой желающий.

Сразу два аукциона по продаже автомобилей должников пройдут в августе в Башкирии. Принять участие в торгах (подать заявку на первый аукцион надо до 31 июля, на второй – до 7 августа) может любой желающий.

На ближайшем аукционе самым дешевым лотом выставлена Daewoo Nexia 2007 года выпуска с начальной ценой 45,1 тыс. рублей. Среди недорогих лотов также Opel Astra 2008 года (170,5 тыс. рублей) и Lada Priora 2007 года (183,4 тыс. рублей).

Более дорогие автомобили также можно приобрести с аукциона по цене значительно ниже рынка. К примеру, начальная цена Volkswagen Passat 2010 - 598 тыс. рублей, BMW X5 2007 года - 1 019,5 тыс. рублей.

В рамках второго аукциона дешевле всего оценили Volkswagen Polo 2012 года выпуска - в 232,1 тыс. рублей. Lada Granta 2013 года выставили за 322,7 тыс. рублей, Chevrolet Cruze 2013 года – за 461,5 тыс. рублей. Самые дорогие экземпляры - паркетник BMW X3 2018 года (1,99 млн рублей) и BMW X6 2014 года (2,07 млн рублей).

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Источник: Электрогазета.рф

Фото: Depositphotos