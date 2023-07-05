Этот багги – очень редкая британская военная машина

Экземпляр на фото как мог служил в составе Особой воздушной службы во время первой войны в Персидском заливе.

Редкий военный багги выставлен на аукцион в Соединенном Королевстве. Это легкая ударная машина Longline/Ricardo MkII (LSV), бывшая некогда в рядах британской Особой воздушной службы (SAS) во время первой войны в Персидском заливе.

По оценкам аукционного дома Bonhams, цена продажи этого лота может составить 28-30 тысяч фунтов стерлингов (3,18-3,41 млн рублей). Торги назначены на 14 июля.

MkII (выпущен в 1990 году) оснащен 1,9-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем Volkswagen с водяным охлаждением (от фургона Transporter) и имеет полный привод. Более поздний MKIII перевели на турбодизельную силовую установку VW.

Автомобиль сделан на базе трубчатой рамы с каркасом безопасности. Подвеска собрана из комплектующих VW. Специальные крепления позволяют транспортировать багги по воздуху на вертолете.

Брони нет, зато помимо возможности транспортировки по воздуху машина получила максимальную скорость около 100 км/ч.

Предполагалось, что такой быстрый багги SAS будет стремительно носиться по пустыне и настигать противников, заставая их врасплох.

Но что-то пошло не так. У багги постоянно ломалась подвеска. Кроме того, грузоподъемность у машины оказалась недостаточной. Что касается вооружения, то на багги можно установить пулемет, гранатомет или противотанковый ракетный комплекс «Милан».

Эти багги для Министерства обороны Великобритании строила компания Longline. Было изготовлено всего шесть экземпляров модели MKII, пять из которых, предположительно, дожили до сегодняшнего дня.

В зоне СВО появился бронемобиль «Патруль» – недавно семейство «Патруль» расширилось за счет новой и очень нужной модификации.

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Фото: Bonhams