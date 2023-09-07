Суд назвал условие, при котором нетрезвый водитель вправе сидеть в авто
Однажды вечером нетрезвый водитель из подмосковного Чехова сидел за рулем Лады Весты, которая стояла на обочине, а двигатель был заглушен.
Инспектор ГИБДД проверил состояние водителя, выявил алкогольное опьянение и составил протокол.
Суд первой инстанции признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года. Мужчина не смирился и дошел до Верховного суда, доказывая, что ничего не нарушил.
«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», – напомнил ВС.
Однако за что привлекать водителя, если машина была припаркована и не двигалась, о чем заявил сам водитель, свидетели, да и инспектор на обратном не настаивал?
То есть обстоятельства нарушения нельзя считать доказанными, поэтому Верховный суд прекратил дело.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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