Суд назвал условие, при котором нетрезвый водитель вправе сидеть в авто

Верховный суд: нетрезвый водитель может находиться в припаркованной машине

Однажды вечером нетрезвый водитель из подмосковного Чехова сидел за рулем Лады Весты, которая стояла на обочине, а двигатель был заглушен.

Инспектор ГИБДД проверил состояние водителя, выявил алкогольное опьянение и составил протокол.

Суд первой инстанции признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года. Мужчина не смирился и дошел до Верховного суда, доказывая, что ничего не нарушил.

«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», – напомнил ВС.

Однако за что привлекать водителя, если машина была припаркована и не двигалась, о чем заявил сам водитель, свидетели, да и инспектор на обратном не настаивал?

То есть обстоятельства нарушения нельзя считать доказанными, поэтому Верховный суд прекратил дело.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos