#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России ужесточат требования к перевозке детейВ России ужесточат требования к перевозке детей
Минпромторг пересмотрит требования к детским...
Зимние шины из Китая доминируют на рынке РФ, но можно найти и ушедшие брендыЗимние шины из Китая доминируют на рынке РФ, но можно найти и ушедшие бренды
Эксперты: зимние шины в России в среднем...
Назван точный момент смены шин на зимниеНазван точный момент смены шин на зимние
Автодор: если среднесуточная температура ниже...

Авито Авто: продажи китайских машин на вторичном рынке в РФ выросли на 115%

Geely Monjaro возглавил топ-10 самых продаваемых китайских машин на вторичке

Кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным китайским автомобилем с пробегом на вторичном рынке России. Это стало известно по итогам исследования «Авито Авто» за третий квартал 2023 года.

Средняя цена за подержанный кроссовер в период с июля по сентябрь текущего года составила 3,8 млн рублей. На втором месте по популярности у россиян стала Chery Tiggo (T11), ее средний ценник составил 377 тыс. рублей. На третьем месте по продажам стал Lifan Solano, его средняя цена по рынку — 289 тыс. рублей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму

Следом расположился автомобиль Geely Coolray, за него предлагали в среднем 2 млн рублей. И на пятом месте рейтинга — автомобиль Lifan Х60, средний чек на него составляет 400 тыс. рублей.

В топ-10 самых популярных моделей на вторичке вошли также: Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001. Аналитики «Авито Авто» подсчитали, что за период с июля по сентябрь текущего года доля продаж автомобилей китайского автопрома выросла на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средняя цена подержанных машин составляет 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: gazeta.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0