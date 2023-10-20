Авито Авто: продажи китайских машин на вторичном рынке в РФ выросли на 115%
Кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным китайским автомобилем с пробегом на вторичном рынке России. Это стало известно по итогам исследования «Авито Авто» за третий квартал 2023 года.
Средняя цена за подержанный кроссовер в период с июля по сентябрь текущего года составила 3,8 млн рублей. На втором месте по популярности у россиян стала Chery Tiggo (T11), ее средний ценник составил 377 тыс. рублей. На третьем месте по продажам стал Lifan Solano, его средняя цена по рынку — 289 тыс. рублей.
Следом расположился автомобиль Geely Coolray, за него предлагали в среднем 2 млн рублей. И на пятом месте рейтинга — автомобиль Lifan Х60, средний чек на него составляет 400 тыс. рублей.
В топ-10 самых популярных моделей на вторичке вошли также: Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001. Аналитики «Авито Авто» подсчитали, что за период с июля по сентябрь текущего года доля продаж автомобилей китайского автопрома выросла на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средняя цена подержанных машин составляет 1,8 млн рублей.
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Источник: gazeta.ru
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