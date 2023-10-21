Гигантский штраф за превышение: так водителя заманили в суд
Водителю Коннор Кейто из города Саванна в американском штате Джорджия пришел штраф в размере 1,4 млн долларов (примерно 136 млн рублей). Всего лишь за одно превышение скорости.
По закону, штраф за превышение скорости в США не может превышать 1 тыс. долларов, а подобные квитанции приходят всем, кто едет на запредельной скорости в определенном участке дороги.
«Вы должны или заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд»», — было написано в квитанции.
Как оказалось, такой огромный штрафы – это лишь уловка властей для того, чтобы затащить автонарушителя в суд. Система устроена таким образом, что выписывающая штраф программа на автомате добавляет в сумму штрафа 99 999 999 долларов и прибавляет к ним госпошлину данного штата.
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Источник: The People
Фото: Depositphotos
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