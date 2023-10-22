В продажу выбросили партию кроксов в стиле Мэтра из «Тачек»

Crocs в сотрудничестве с Pixar выпустила обувь в стиле мультфильма «Тачки»

Люди делятся на тех, кто считает, что кроксы – это удобная обувь (особенно на выходных!), и на тех, кто уверен, что они некрасивые. Но едва ли найдется человек, не любящий франшизу Pixar под названием «Тачки» («Cars»). Хотите ощутить себя старым? Первый мультфильм вышел в 2006 году!

Именно поэтому у товаров с символикой «Тачек» теперь вполне себе взрослая целевая аудитория. Компания Crocs не прошла мимо этого факта (а как было пройти после успеха обуви на тему «Шрека»?) и запустила новый коллаб с Pixar.

Crocs

В США кроксы, стилизованные под персонаж по имени Мэтр (да-да, тот самый ржавый пикап с краном в кузове), поступили в продажу по цене от 59 до 95 долларов. Если у вас остались сомнения в том, что «тапки» оказались востребованы, то вот вам факт: все взрослые размеры смели за сутки!

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Источник: hypebeast.com, motor1.com, Запах новой машины



Фото: hypebeast.com