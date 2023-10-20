В России ужесточат требования к перевозке детей

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Минпромторг пересмотрит требования к детским удерживающим устройствам

Минпромторг до 15 ноября должен проработать предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам (адаптерам) ремней безопасности. Такое поручение ведомство получило от вице-премьера Марата Хуснуллина.

В правительстве отмечают, что в последнее время увеличилось число ДТП, в которых дети получают травмы. Нередко причиной этого становятся суррогатные корректоры и адаптеры ремней безопасности. Их автовладельцы покупают из-за низкой цены. ГИБДД совместно с Госдумой уже готовят поправки к ПДД, которые исключат возможность использования любых заменителей автокресел под угрозой штрафа.

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«Ребенок при ДТП из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить строго по ключице, а не по животу или по шее»,— отметил руководитель Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин.

Также опасны в применении и бескаркасные автокресла, цена которых не превышает 1 тыс. рублей. Эти устройства также не способны удержать ребенка при серьезном ДТП, подчеркивают в НАМИ.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos

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