Рекомендательное станет обязательным: требования к безопасности пешеходов коснутся всех
С 1 мая 2023 года вступил в силу ГОСТ Р 70716-2023, призванный сократить число ДТП с пешеходами. Сейчас стандарт носит рекомендательный характер, но в перспективе его требования станут обязательными для исполнения. В МВД России пока собирают «обоснованные» замечания и предложения. Конкретных сроков разработки в ведомстве не называют.
Среди обязательных для исполнения дорожниками и организаторами движения хотят сделать следующие стандарты:
- ограничение скорости перед нерегулируемыми переходами до 20 км/ч — в жилых зонах, до 30 км/ч — на улицах и дорогах местного значения;
- запрет установки нерегулируемых переходов на трассах шире четырех полос и с трафиком более 15 тыс. машин в сутки;
- соблюдение норм режима работы кнопки на светофоре и правил установки лежачих полицейских;
- установка камер в местах с повышенным риском ДТП с пешеходами;
- нормы, касающиеся выбора мест размещения переходов, устройства тротуаров и пешеходных дорожек, устройства и оборудования островков безопасности.
По данным ГИБДД, за 2023 год произошло 20 800 ДТП с пешеходами (рост на 0.3% за год), больше всего в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.
«Пока неизвестно, какие именно нормы Правительство сделает обязательными, а какие оставит рекомендациями, готов спорить, что установка камер станет обязательной в первую очередь. А еще кажется, что "лежачие полицейские" перед каждым переходом – временное и не лучшее решение. Лучше сужать полосы, строить островки безопасности, искривлять полосы движения и таким образом успокаивать трафик», – прокомментировал автоэксперт Александр Шумский.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: АГН «Москва»
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