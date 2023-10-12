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Рекомендательное станет обязательным: требования к безопасности пешеходов коснутся всех

Дорожников и организаторов движения заставят выполнять новые требования к безопасности пешеходов

С 1 мая 2023 года вступил в силу ГОСТ Р 70716-2023, призванный сократить число ДТП с пешеходами. Сейчас стандарт носит рекомендательный характер, но в перспективе его требования станут обязательными для исполнения. В МВД России пока собирают «обоснованные» замечания и предложения. Конкретных сроков разработки в ведомстве не называют.

Среди обязательных для исполнения дорожниками и организаторами движения хотят сделать следующие стандарты:

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  • ограничение скорости перед нерегулируемыми переходами до 20 км/ч — в жилых зонах, до 30 км/ч — на улицах и дорогах местного значения;
  • запрет установки нерегулируемых переходов на трассах шире четырех полос и с трафиком более 15 тыс. машин в сутки;
  • соблюдение норм режима работы кнопки на светофоре и правил установки лежачих полицейских;
  • установка камер в местах с повышенным риском ДТП с пешеходами;
  • нормы, касающиеся выбора мест размещения переходов, устройства тротуаров и пешеходных дорожек, устройства и оборудования островков безопасности.

По данным ГИБДД, за 2023 год произошло 20 800 ДТП с пешеходами (рост на 0.3% за год), больше всего в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

«Пока неизвестно, какие именно нормы Правительство сделает обязательными, а какие оставит рекомендациями, готов спорить, что установка камер станет обязательной в первую очередь. А еще кажется, что "лежачие полицейские" перед каждым переходом – временное и не лучшее решение. Лучше сужать полосы, строить островки безопасности, искривлять полосы движения и таким образом успокаивать трафик», – прокомментировал автоэксперт Александр Шумский.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН «Москва»

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