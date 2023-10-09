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Предложены новые меры для снижения количества ДТП

У правительства РФ есть план по снижению аварийности на дорогах: камер станет больше

Правительство России намерено расширить перечень мер, предпринимаемых для снижения ДТП. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос об установке дополнительных светофоров и «лежачих полицейских» на пешеходных переходах, нанесению шумовых полос на участках дорог, а также переносу камер в места наибольшей аварийности.

«План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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По итогам восьми месяцев 2023 года число ДТП выросло на 4%. Росавтодор, «Автодор», регионы и МВД в срок до 1 декабря 2023 года должны разработать планы по снижению аварийности, определив сроки реализации и источники финансирования.

По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, в первую очередь надо обратить внимание на недопустимость нерегулируемых пешеходных переходов на скоростных трассах.

«Нужны нормальные современные заграждения-разделители, светофоры с кнопкой на запрос сигнала для безопасного перехода. Кроме того, сами переходы нужно делать надземными/подземными для снижения аварийности», - отметил парламентарий.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН "Москва"

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