Семья из трех человек инсценировала 48 (!) ДТП
В Приморском крае закончено расследование уголовного дела по обвинению трех местных жителей в мошенничестве в сфере автомобильного страхования. Угрозыск при поддержке коллег из Росгвардии пресек деятельность преступной шайки в январе 2022 года. Мошенники «прославились» старой, как мир, инсценировкой ДТП. Но в каких масштабах!
«По версии следствия, с декабря 2018 года семья из трех человек – супруги 1976 г.р. и их сын 1999 г.р. – инсценируя ДТП, получала страховое возмещение убытков. Доказана причастность фигурантов к 48 подобным эпизодам. В ходе обысков в автопарке злоумышленников были найдены семь автомобилей, использовавшихся в фиктивных авариях», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Уточняется, что общая сумма ущерба оценена в 8,5 млн рублей, которые обвиняемые тратили на свои нужды. В ходе расследования следователи опросили более 150 человек, 70 раз выезжали на место происшествий.
На имущество аферистов наложили арест – это упомянутые машины и денежные средства. Материалы дела переданы в Первореченский районный суд Владивостока.
Источник, фото: МВД Медиа
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