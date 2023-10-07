Семья из трех человек инсценировала 48 (!) ДТП

В Приморье семью из 3 человек отправили под суд за мошенничество на страховках

В Приморском крае закончено расследование уголовного дела по обвинению трех местных жителей в мошенничестве в сфере автомобильного страхования. Угрозыск при поддержке коллег из Росгвардии пресек деятельность преступной шайки в январе 2022 года. Мошенники «прославились» старой, как мир, инсценировкой ДТП. Но в каких масштабах!

«По версии следствия, с декабря 2018 года семья из трех человек – супруги 1976 г.р. и их сын 1999 г.р. – инсценируя ДТП, получала страховое возмещение убытков. Доказана причастность фигурантов к 48 подобным эпизодам. В ходе обысков в автопарке злоумышленников были найдены семь автомобилей, использовавшихся в фиктивных авариях», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Уточняется, что общая сумма ущерба оценена в 8,5 млн рублей, которые обвиняемые тратили на свои нужды. В ходе расследования следователи опросили более 150 человек, 70 раз выезжали на место происшествий.

На имущество аферистов наложили арест – это упомянутые машины и денежные средства. Материалы дела переданы в Первореченский районный суд Владивостока.

Источник, фото: МВД Медиа