#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Логотип VolkswagenVolkswagen твердо решил потеснить Tesla на рынке
Volkswagen Trinity станет главным конкурентом...
«За рулем» поздравляет Президента РФ с днем рождения!«За рулем» поздравляет Президента РФ с днем рождения!
Коллектив издательства «За рулем» поздравляет...
Cadillac Escalade от Larte DesignТюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины
Специалисты из Larte Design представили свою...

Семья из трех человек инсценировала 48 (!) ДТП

В Приморье семью из 3 человек отправили под суд за мошенничество на страховках

В Приморском крае закончено расследование уголовного дела по обвинению трех местных жителей в мошенничестве в сфере автомобильного страхования. Угрозыск при поддержке коллег из Росгвардии пресек деятельность преступной шайки в январе 2022 года. Мошенники «прославились» старой, как мир, инсценировкой ДТП. Но в каких масштабах!

«По версии следствия, с декабря 2018 года семья из трех человек – супруги 1976 г.р. и их сын 1999 г.р. – инсценируя ДТП, получала страховое возмещение убытков. Доказана причастность фигурантов к 48 подобным эпизодам. В ходе обысков в автопарке злоумышленников были найдены семь автомобилей, использовавшихся в фиктивных авариях», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Проверь селектор коробки! Машина «убежала» от девушки и прыгнула в воду

Уточняется, что общая сумма ущерба оценена в 8,5 млн рублей, которые обвиняемые тратили на свои нужды. В ходе расследования следователи опросили более 150 человек, 70 раз выезжали на место происшествий.

На имущество аферистов наложили арест – это упомянутые машины и денежные средства. Материалы дела переданы в Первореченский районный суд Владивостока.

Источник, фото: МВД Медиа

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0