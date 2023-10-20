В Suzuki намерены поставлять обновленный пятидверный Jimny в другие страны
Пятидверную версию внедорожника Suzuki Jimny выпускает завод Gurugram в Индии. Недавно стало, известно, что такие автомобили могут поставлять и в Японию, и в другие страны.
Сегодня японские потребители могут приобрести только трехдверную версию Jimny в стандартной комплектацией Sierra. Технический директор Maruti Suzuki сообщил Autocar India, что теперь в Японии будет продаваться и пятидверный Jimny.
В Suzuki объявили о намерениях выйти с этой моделью на мировой рынок еще в начале 2023 года, в частности, внедорожник будет поставляться в Индию, Африку и Латинскую Америку, а на фоне позитивной реакции и в другие страны.
У удлиненного на 340 мм пятидверного Jimny более просторный салон. Внедорожник в индийской комплектации оснащен безнаддувным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с. и 134 Нм.
В январе 2023 года автопроизводитель обнародовал тизеры электрического Jimny для Европы. Дебют электро-Джимни может состояться параллельно с обновлением среднего жизненного цикла Jimny с ДВС.
Вполне возможно, что Suzuki расширит линейку Jimny гибридной версией для стран, которые интегрируются в электрификацию, в частности — Японии. В стране к 2030 году местный ассортимент Suzuki будет на 20% состоять из электромобилей и на 80% — из гибридов. При этом в Европе все с точностью до наоборот: там к 2030 году будет 80% электромобилей и 20% гибридов.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Carsweek.ru
Фото: Suzuki
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Suzuki Jimny (2)
В комментарии
В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.