В Suzuki намерены поставлять обновленный пятидверный Jimny в другие страны

Пятидверный Suzuki Jimny из Индии будут поставлять в другие страны

Пятидверную версию внедорожника Suzuki Jimny выпускает завод Gurugram в Индии. Недавно стало, известно, что такие автомобили могут поставлять и в Японию, и в другие страны.

Сегодня японские потребители могут приобрести только трехдверную версию Jimny в стандартной комплектацией Sierra. Технический директор Maruti Suzuki сообщил Autocar India, что теперь в Японии будет продаваться и пятидверный Jimny.

Suzuki Jimny

В Suzuki объявили о намерениях выйти с этой моделью на мировой рынок еще в начале 2023 года, в частности, внедорожник будет поставляться в Индию, Африку и Латинскую Америку, а на фоне позитивной реакции и в другие страны.

У удлиненного на 340 мм пятидверного Jimny более просторный салон. Внедорожник в индийской комплектации оснащен безнаддувным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с. и 134 Нм.

В январе 2023 года автопроизводитель обнародовал тизеры электрического Jimny для Европы. Дебют электро-Джимни может состояться параллельно с обновлением среднего жизненного цикла Jimny с ДВС.

Вполне возможно, что Suzuki расширит линейку Jimny гибридной версией для стран, которые интегрируются в электрификацию, в частности — Японии. В стране к 2030 году местный ассортимент Suzuki будет на 20% состоять из электромобилей и на 80% — из гибридов. При этом в Европе все с точностью до наоборот: там к 2030 году будет 80% электромобилей и 20% гибридов.

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Suzuki