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Необычные предупреждения появились на дорожных табло ЦОДД

Автомобилистам напомнили об ответственности за задержку движения трамваев

«Следите за габаритами»: такие необычные сообщения появились на 72 дорожных табло ЦОДД. Они напоминают водителям грузовиков и спецтехники о соблюдении ПДД и техники безопасности, чтобы предотвратить обрывы контактной сети трамвая, объяснили в столичном Дептрансе.

Нередко автомобилисты бросают свои автомобили таким образом, что они не дают возможности проехать трамваям.

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«Нарушителю работы городского транспорта нужно выплачивать компенсацию за причиненные убытки. Иногда это очень большие суммы. Статистика показывает, что за 1 час задержки трамваев каждый виновник возмещает в среднем более 800 тыс. рублей», – напомнили в Дептрансе.

Только с начала этого года суд вынес 57 решений о наказании водителей, автомобили которых препятствуют движению трамваем. Нарушители выплатят более 49 млн рублей.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad

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