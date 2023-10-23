Необычные предупреждения появились на дорожных табло ЦОДД

Автомобилистам напомнили об ответственности за задержку движения трамваев

«Следите за габаритами»: такие необычные сообщения появились на 72 дорожных табло ЦОДД. Они напоминают водителям грузовиков и спецтехники о соблюдении ПДД и техники безопасности, чтобы предотвратить обрывы контактной сети трамвая, объяснили в столичном Дептрансе.

Нередко автомобилисты бросают свои автомобили таким образом, что они не дают возможности проехать трамваям.

«Нарушителю работы городского транспорта нужно выплачивать компенсацию за причиненные убытки. Иногда это очень большие суммы. Статистика показывает, что за 1 час задержки трамваев каждый виновник возмещает в среднем более 800 тыс. рублей», – напомнили в Дептрансе.

Только с начала этого года суд вынес 57 решений о наказании водителей, автомобили которых препятствуют движению трамваем. Нарушители выплатят более 49 млн рублей.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad