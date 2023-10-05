В Зеленограде не мигает зеленый: жителям это не нравится
Автомобилисты Зеленограда уже успели столкнуться с новым режимом работы местных светофоров: на 31 перекрестке мигающий зеленый сигнал, который раньше включался перед желтым и красным, в целях эксперимента дорожники отключили.
В столичном Центре организации дорожного движения пояснили, что в округе проводится эксперимент. Сделано это для безопасности, так как водители используют переходную фазу не для замедления, как это записано в ПДД, а для ускорения, что провоцирует аварии. В ЦОДД приводят в пример опыт Испании, Германии, Бельгии и других стран, где после зеленого сразу включается желтый.
Жителям Зеленограда, судя по реакции в пабликах, нововведение не понравилось: некоторые из них уже проводят голосования и пишут жалобы. Портал «Зеленоград.ру» провел опрос, который показал, что 85% читателей не поддерживают решение ЦОДД.
Мнение экспертов неоднозначно: одни в связи с новшеством ожидают роста числа ДТП на перекрестках зимой, другие считают, что нужно подождать – жители со временем к новшеству привыкнут, будут ездить аккуратнее, и число аварий на перекрестке сократится.
Тестирование идет уже вторую неделю, и власти утверждают, что аварийность не выросла, а число ускоряющихся в момент переключения фазы с зеленого на желтый сократилось более чем в шесть раз. При этом дорожники добавили дополнительные три секунды в фазу красного света, в этот момент он горит со всех сторон перекрестка. В это время никто не едет и врезаться в друг друга не может.
Комментарий автомобилиста
Дарина Пономарева, жительница Зеленограда:
– Водители в Зеленограде никак не ожидали, что в один прекрасный день светофоры вдруг начнут работать в новом режиме. Никаких предупреждений об этом не было. Так же как не появились, например, таймеры, которые бы показывали время до момента включения красного сигнала светофора.
В результате уже который день наблюдаю такую картину: кто-то из водителей резко нажимает на тормоз, когда перед ним внезапно загорается желтый.
Кто-то оценивает ситуацию и проскакивает фактически на красный, чтобы не допустить ситуацию, когда сзади «догонят». А впереди зима, соответственно, тормозной путь увеличится. А представьте груженый КАМАЗ или автобус с пассажирами, которые вынуждены резко затормозить? Не удивлюсь, если следующим шагом станет установка камер (где их еще нет), чтобы контролировать проезд на красный.
Водители Зеленограда, кстати, в этом единодушны и пишут коллективную жалобу в местный Минтранс. А если в ЦОДД переживают, что водители ускоряются на мигающий зеленый, то решением вопроса могла бы быть задержка разрешающего сигнала светофора для выезжающих на перекресток.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсант» и «За рулем»
Фото: АГН «Москва»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости