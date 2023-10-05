В Зеленограде не мигает зеленый: жителям это не нравится

Водители Зеленограда не оценили эксперимент с новым режимом работы светофоров

Автомобилисты Зеленограда уже успели столкнуться с новым режимом работы местных светофоров: на 31 перекрестке мигающий зеленый сигнал, который раньше включался перед желтым и красным, в целях эксперимента дорожники отключили.

В столичном Центре организации дорожного движения пояснили, что в округе проводится эксперимент. Сделано это для безопасности, так как водители используют переходную фазу не для замедления, как это записано в ПДД, а для ускорения, что провоцирует аварии. В ЦОДД приводят в пример опыт Испании, Германии, Бельгии и других стран, где после зеленого сразу включается желтый.

Жителям Зеленограда, судя по реакции в пабликах, нововведение не понравилось: некоторые из них уже проводят голосования и пишут жалобы. Портал «Зеленоград.ру» провел опрос, который показал, что 85% читателей не поддерживают решение ЦОДД.

Мнение экспертов неоднозначно: одни в связи с новшеством ожидают роста числа ДТП на перекрестках зимой, другие считают, что нужно подождать – жители со временем к новшеству привыкнут, будут ездить аккуратнее, и число аварий на перекрестке сократится.

Тестирование идет уже вторую неделю, и власти утверждают, что аварийность не выросла, а число ускоряющихся в момент переключения фазы с зеленого на желтый сократилось более чем в шесть раз. При этом дорожники добавили дополнительные три секунды в фазу красного света, в этот момент он горит со всех сторон перекрестка. В это время никто не едет и врезаться в друг друга не может.

Комментарий автомобилиста

Дарина Пономарева, жительница Зеленограда:

– Водители в Зеленограде никак не ожидали, что в один прекрасный день светофоры вдруг начнут работать в новом режиме. Никаких предупреждений об этом не было. Так же как не появились, например, таймеры, которые бы показывали время до момента включения красного сигнала светофора.

В результате уже который день наблюдаю такую картину: кто-то из водителей резко нажимает на тормоз, когда перед ним внезапно загорается желтый.

Кто-то оценивает ситуацию и проскакивает фактически на красный, чтобы не допустить ситуацию, когда сзади «догонят». А впереди зима, соответственно, тормозной путь увеличится. А представьте груженый КАМАЗ или автобус с пассажирами, которые вынуждены резко затормозить? Не удивлюсь, если следующим шагом станет установка камер (где их еще нет), чтобы контролировать проезд на красный.

Водители Зеленограда, кстати, в этом единодушны и пишут коллективную жалобу в местный Минтранс. А если в ЦОДД переживают, что водители ускоряются на мигающий зеленый, то решением вопроса могла бы быть задержка разрешающего сигнала светофора для выезжающих на перекресток.

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Источник: «Коммерсант» и «За рулем»

Фото: АГН «Москва»