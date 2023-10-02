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«Зеленый» больше не мигает: водители возмущены новым режимом работы светофоров

В Заленограде со светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу: водители недовольны

В городе Зеленограде на «части светофорных объектов заменили зеленый мигающий сигнала светофора на дополнительный красный сигнал». Таким образом «зеленая мигающая» фаза на этих светофорах исключена, сразу загорается желтый, а потом красный.

По задумке «Московского транспорта», это должно уменьшить количество ситуаций, когда водители резко увеличивают скорость, увидев зеленый мигающий сигнал, чтобы «проскочить» перекресток. Только вот водители думают иначе: такой режим работы светофора вынуждает резко тормозить, что иногда гораздо опаснее, чем проехать на мигающий.

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В группе «Зеленоград.ру» ВКонтакте водители указали на то, что резкое торможение под внезапно загоревшимся красным может создать куда большую аварийную ситуацию. Вспомнили они и о пассажирском и грузовом транспорте, который просто не в состоянии быстро среагировать на изменение сигнала светофора. Также водители указали, что скоро зима и тормозной путь будет увеличен, а чтобы не стать участником ДТП, водителю придется проезжать на красный. Осталось еще на таком перекрестке камеры повесить, возмущаются водители.

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Источник: Зеленоград.ру ВКонтакте

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