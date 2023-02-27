Когда водителя не оштрафуют за проезд на красный свет

Все объяснил адвокат.

Если вы выехали на перекресток на зеленый сигнал светофора, но не успели завершить маневр и загорелся красный свет, то наказание за это не последует, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

При этом он отметил, что если далее по ходу движения на перекрестке есть другой светофор со стоп-линией, водитель обязан на этой линии остановиться.

Если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, но завершил маневр уже когда загорелся красный, он обязан проехать перекресток до конца. При этом инспектор ГИБДД не вправе за это оштрафовать водителя, ПДД напрямую на это указывают», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что водителю не запрещено проехать дальше даже в том случае, если загорелся разрешающий сигнал для пешеходов: он должен их пропустить и завершить маневр.

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Источник: Газета.ru

Фото: Артем Геодакян/ТАСС