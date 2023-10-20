Жителям Сибири и Дальнего Востока доставят купленное на Ozon авто за 21-38 дней

Chery наладила логистическую сеть по России для доставки купленных на Ozon авто

Прошло меньше месяца с того момента, как автомобили Chery стали продаваться онлайн на Ozon, а компания уже организовала доставку проданных посредством маркетплейса машин по всей территории России. О налаженной логистике рассказали в пресс-службе Chery.

Стоит отметить, что доставка седана Arrizo 8 и кроссовера Tiggo бесплатная, и она доступна не только жителям Москвы и Подмосковья, но и остальным покупателям из других российских регионов. Каталог машин на Ozon содержит весь модельный ряд бренда с бензиновым двигателем, включая кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и бизнес-седан Arrizo 8. Модели с гибридной силовой установкой доступны только для приобретения у официальных дилеров.

Чтобы оформить заказ на онлайн-сервисе на покупку Chery, необходимо зайти в раздел «Автомобили» и выбрать модель из предложенных, указав параметры: полный привод/передний привод, коробку передач, оснащение, цвет и так далее. После того, как заказ будет добавлен в корзину, автомобиль автоматически резервируется за клиентом на складе дилера.

Чтобы внести оплату, нужно выбрать опцию «доставка курьером» и указать свой точный адрес. Представитель компании обязательно свяжется с покупателем для уточнения всех деталей заказа. Время доставки оплаченного автомобиля составляет от одного до 38 дней, в зависимости от региона. В частности, покупатель Центрального федерального округа получит свою машину уже через 1-4 дня, а жителям Дальневосточного федерального округа его доставят от 32 до 38 дней.

Ранее маркетплейс Ozon начал продавать на своей площадке отечественный кроссовер Москвич 3. Но на текущий момент в проекте задействованы только два московских автосалона – «Рольф Центр» и «Рольф Химки».

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Источник: Avtonovostidnya.ru