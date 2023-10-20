Вместо Toyota Highlander – сколько стоит GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9 будет предлагаться в четырех комплектациях, а экономичная силовая установка позволит проехать на полном баке 1215 км.
Длина, ширина и высота Trumpchi ES9 составляют 5015, 1950 и 1780 мм, а колесная база достигает 2920 мм. То есть, автомобиль больше, чем Toyota Highlander.
При этом версия Trumpchi ES9 Voyager еще больше: его длина, ширина и высота – 5110, 1976 и 1780 мм соответственно.
В салоне установлен 14,6-дюймовый экран мультимедии, есть также 12,3-дюймовая панель приборов. Версий салона две – 6- и 7-местная.
В первом случае второй ряд состоит из отдельных кресел «Queen Recliner», имеющих индивидуальные регулировки.
Стоимость автомобиля в Китае составляет от 229 800 до 269 800 юаней или 3,05-3,58 млн рублей.
В России GAC Trumpchi ES9 будет стоить дороже, независимо от того, по схеме параллельного импорта он будет поставляться или официально. Ориентировочно кроссовер будет стоить 6-8 млн рублей.
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Фото: GAC
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