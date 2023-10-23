Иран заинтересовался гигантским троллейбусом БЕЛАЗ

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер высоко оценил дизель-троллейвоз БЕЛАЗ-7530Е

На прошлой неделе белорусское предприятие БелАЗ посетила делегация Ирана во главе с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером. Гостям показали главный конвейер и выставочные образцы сверхтяжелых карьерных машин. Из последних новинок Мохбер, в частности, высоко отметил 220-тонный дизель-троллейвоз БЕЛАЗ-7530Е.

Машина действительно интересная. Впервые на публике ее показали в июне 2021 года. Тогда сообщалось, что это перспективное направление карьерной техники, позволяющее сократить выбросы в атмосферу и улучшить экологию в прилегающих к карьерам регионах. Машины оборудуются пантографами (токосъемниками), электромеханической трансмиссией и сопутствующим электрооборудованием, и для движения могут использовать троллейную линию или же дизель, если линии нет.

БЕЛАЗ-7530Е

По данным БеЛАЗа, скорость на подъемах у такой машины может быть в два раза выше, чем у обычной (что увеличивает производительность), затраты на топливо падают на 80%, а также уменьшаются затраты на техобслуживание. К опытной эксплуатации на территории Солнцевского угольного разреза в Углегорском районе Сахалинской области планировалось привлечь Восточную горнорудную компанию.

БЕЛАЗ-7530Е

Чем именно эта машина приглянулась иранскому вице-президенту и последуют ли за этим конкретные договоренности, пресс-служба БелАЗа не уточняет.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: БЕЛАЗ

Фото: БЕЛАЗ