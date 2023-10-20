Дилерам помогут выкупить авто у производителей

«Открытие Авто» кредитует дилеров на покупку авто из дружественных стран

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) запустил программу «Мультибренд с авансом» для кредитования дилеров на покупку автомобилей у производителей в дружественных государствах.

Эта программа предоставляет дилерам возобновляемые кредитные линии для покупки автомобилей на заводах-изготовителях в дружественных странах с целью последующей продажи их в автосалонах в России.

Срок действия лимита финансирования составляет 18 месяцев, с возможностью выборки лимита в течение 12 месяцев. Для приобретения автомобиля предоставляется транш сроком в 181 календарный день с даты выдачи. Процентная ставка и сумма лимита индивидуальны и определяются в зависимости от финансового положения заемщика.

Дилеры сами вносят аванс в размере 20% от стоимости транспортного средства, чтобы обеспечить его производство в дружественной стране. После присвоения автомобилю VIN-кода банк «Открытие» выдает кредит дилеру на оставшиеся 80% стоимости машины. После таможенных процедур и получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) банк снижает процентную ставку по соответствующему траншу и уведомляет о залоге автомобиля в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Залог в пользу банка прекращается после полного погашения транша.

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