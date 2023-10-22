Новый сервис поможет проверить автомобиль перед покупкой

«Открытие Авто» запустил новую услугу для клиентов-автовладельцев

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объявил о запуске новой услуги для клиентов-автовладельцев. Теперь с помощью сервиса «Автотека» на сайте банка за насколько минут можно проверить автомобиль с пробегом по VIN и госномеру перед покупкой.

После приобретения услуги на веб-сайте банка клиенты получают детальный отчет, который включает информацию из десятков источников, включая закрытые базы данных. Для создания этого отчета используются данные более чем 1600 дилерских центров и 500 сервисных центров для технического обслуживания автомобилей.

Эта услуга позволяет более точно оценить состояние подержанного автомобиля, выявить потенциальные проблемы и сэкономить время и нервы при поиске достоверной информации о будущей покупке. С помощью этого сервиса можно решить, стоит ли рассматривать данный автомобиль и на какие аспекты следует обратить внимание при личном осмотре.

В результате проверки клиент получит полный отчет о машине, включая историю пробега, обслуживания, информацию о возможных скрутках одометра, данные о ДТП и стоимости ремонта даже в случаях, не зарегистрированных в базе ГИБДД. Клиенты также узнают, использовался ли автомобиль в такси или каршеринге и есть ли на нем какие-либо ограничения, такие как штрафы, залоги или поисковые запросы. Кроме того, есть возможность получить скидку до 65% при пакетной покупке отчетов.

Оформление отчета простое и удобное: на веб-сайте банка нужно ввести VIN-номер, государственный номер или номер кузова. После оплаты отчет формируется в течение нескольких минут и информация отправляется на указанный адрес электронной почты клиента.

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