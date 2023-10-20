В ЦБ рассказали, как изменился экспорт машин из Японии на фоне запрета

На Дальнем Востоке вдвое снизилось число машин в продаже из-за санкций

В сентябре из-за японских санкций количество подержанных машин на Дальнем Востоке в продаже упало наполовину по сравнению с июлем. Однако, несмотря на это, дефицита автомобилей в регионе не возникло, сообщила пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.

Напомним, с 9 августа начал действовать новый пакет санкций, который запретил экспорт 758 видов товаров из Японии в Россию. Среди них оказались гибридные и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с двигателем больше 1,9 литра.

Согласно данным Владивостокской таможни, с 9 августа по 6 сентября было импортировано всего 11,8 тыс. автомобилей, что почти в три раза меньше, чем в четыре предшествующих недели до введения японских санкций.

Ранее до 80% всех продаж автомобилей на Дальнем Востоке приходилось на автомобили, которые подверглись запрету на вывоз. В августе в Приморье цены на эти автомобили выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, а на другие модели — на 10–15%.

Однако это привело к тому, что спрос на рынке переключился на автомобили из других азиатских стран, включая новые машины. Продажи новых импортных автомобилей выросли практически вдвое в августе и сентябре по сравнению со средними уровнями с января по июль, преимущественно благодаря китайским маркам. Кроме того, в сентябре возобновилось производство автомобилей на базе китайского внедорожника на заводе в Приморском крае.

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Источник: РИА Новости

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС