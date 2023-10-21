Porsche не откажется от «механики» полностью

Модели Porsche 911 и 718 будут предлагаться с механической коробкой передач

В то время как многие другие производители спортивных автомобилей отказались от механических коробок передач, Porsche продолжает выпускать, пожалуй, самые лучшие МКПП на рынке.

Фрэнк Мозер, руководитель Porsche 911 и 718, подчеркнул, что механическая коробка передач всегда была и остается тем, чего хотят клиенты от 911. Именно поэтому Porsche продолжает работать над сохранением МКПП в своих автомобилях.

Однако с появлением электромобилей будущее механической коробки передач в модели 718 становится неопределенным. Поскольку 718 впоследствии станет электромобилем, вероятно, придется отказаться от механической коробки передач.

Также Мозер отметил, что Porsche не планирует разрабатывать МКПП для электромобилей, как делает Toyota.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash