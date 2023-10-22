Гоночный «японец» с немецким «сердцем» увидит свет в этом году

Toyota Supra GRMN 2025 с двигателем BMW проходит испытания на Нюрбургринге

На фотографиях прототипа Toyota Supra GRMN 2025 видно, что автомобиль получил новое заднее антикрыло, которое похоже на GR Supra 45th Anniversary Edition, но с некоторыми отличиями.

Toyota Supra GRMN 2025

По слухам, этот гоночный автомобиль будет оснащен 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, позаимствованным у BMW M4 CSL. Этот мощный двигатель выдаёт впечатляющие 543 л. с. и крутящий момент 649 Н·м, что гарантирует захватывающее ускорение и неплохую максимальную скорость.

Toyota Supra GRMN 2025

Кроме того, Toyota Supra GRMN 2025 получит более жесткую спортивную подвеску, легкие колеса и более производительную тормозную систему с суппортами большего размера.

Предполагается, что Toyota Supra GRMN 2025 дебютирует позднее в этом году.

Источник, фото: Carscoops