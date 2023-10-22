Найден заброшенный салон со «свежими» Фордами 80-х годов (видео)

В немецком автосалоне найдены совершенно новые Sierra, Escort, Fiesta и Orion

История начинается со случайного обнаружения салона с помощью сервиса Google Maps и функции Street View. Фотографии были сделаны более 10 лет назад, но обнаружены лишь около двух лет назад. Это вызвало интерес у автора YouTube канала, который решил отправиться в Германию и проверить, сохранились ли автомобили до сих пор.

После более чем 1600 км пути из Великобритании автор видео убедился, что все автомобили по-прежнему находятся на своих местах. Эти автомобили были выпущены в середине 1980-х годов и представляют собой настоящую находку для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей.

Интересно, что первоначальный владелец автосалона умер, и его вдова несколько лет назад перестала ухаживать за выставочным залом. Она оставила автомобили в наследство своим внукам, но, к сожалению, они не могут использовать их на дорогах общего пользования, так как машины не были зарегистрированы.

В ролике можно увидеть несколько моделей Ford Sierra, включая пятидверный хетчбэк в базовой комплектации, красную Sierra 1,6 л и синий универсал Sierra. Также на снимках показаны Ford Fiesta S и Ford Escort 1.1, который в то время был известен как Orion.

Источник: Motor1

Фото: Youtube