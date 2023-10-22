Первый электровелосипед с полным приводом

Yamaha Y-01W AWD с двумя электромоторами и двумя батареями покажут на выставке

Одной из ключевых особенностей Yamaha Y-01W AWD является его полный привод, который обеспечивается двумя тяговыми аккумуляторными батареями, закрепленными на раме. Кроме того, велосипед оснащен двумя мощными моторами по 500 Вт каждый.

Yamaha Y-01W AWD

Один из моторов интегрирован в переднее колесо, а второй размещен на раме. Yamaha заверяет, что работа этих моторов тщательно скоординирована, что позволяет достичь максимальной эффективности и производительности.

Yamaha Y-01W AWD

Колеса велосипеда обуты в прочные покрышки Pirelli Scorpion Enduro, которые обеспечивают отличное сцепление с дорогой в различных условиях.

Светотехника на Yamaha Y-01W AWD светодиодная, что обеспечивает яркое и энергоэффективное освещение.

Подробности о концепте Yamaha Y-01W AWD будут раскрыты в ходе выставки Japan Mobility Show 2023. Это мероприятие станет площадкой, где посетители смогут узнать больше о функциональности, дизайне и потенциальных преимуществах этого электровелосипеда. Кроме того, на выставке станет ясно, будет ли Yamaha Y-01W AWD запущен в серийное производство и станет ли доступен для широкой публики.

Источник: NotebookCheck

Фото: Yamaha