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Первый электровелосипед с полным приводом

Yamaha Y-01W AWD с двумя электромоторами и двумя батареями покажут на выставке

Одной из ключевых особенностей Yamaha Y-01W AWD является его полный привод, который обеспечивается двумя тяговыми аккумуляторными батареями, закрепленными на раме. Кроме того, велосипед оснащен двумя мощными моторами по 500 Вт каждый.

Yamaha Y-01W AWD
Yamaha Y-01W AWD

Один из моторов интегрирован в переднее колесо, а второй размещен на раме. Yamaha заверяет, что работа этих моторов тщательно скоординирована, что позволяет достичь максимальной эффективности и производительности.

Yamaha Y-01W AWD
Yamaha Y-01W AWD

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Колеса велосипеда обуты в прочные покрышки Pirelli Scorpion Enduro, которые обеспечивают отличное сцепление с дорогой в различных условиях.

Светотехника на Yamaha Y-01W AWD светодиодная, что обеспечивает яркое и энергоэффективное освещение.

Подробности о концепте Yamaha Y-01W AWD будут раскрыты в ходе выставки Japan Mobility Show 2023. Это мероприятие станет площадкой, где посетители смогут узнать больше о функциональности, дизайне и потенциальных преимуществах этого электровелосипеда. Кроме того, на выставке станет ясно, будет ли Yamaha Y-01W AWD запущен в серийное производство и станет ли доступен для широкой публики.

Источник: NotebookCheck

Фото: Yamaha

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