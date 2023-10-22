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Представлен спортивный седан на базе Volvo XC40

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Lynk & Co 03++ построен на платформе CMA, которая также лежит в основе Volvo XC40 и обычного седана Lynk & Co 03 второго поколения. Lynk & Co 03++ оснащён каркасом безопасности, который соответствует требованиям FIA.

Lynk & Co 03++
Lynk & Co 03++

Двигатель от Powertrain Engineering Sweden AB (Aurobay) в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией выдает мощность в 350 л. с. при крутящем моменте 450 Н·м.

Lynk & Co 03++
Lynk & Co 03++

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Спортивный седан доступен в двух версиях. 03 + Racing и 03 + TCR CYAN.

Габариты первой версии составляют 4697 1843 1448 мм при колёсной базе 2730 мм. Эта версия больше подходит для повседневной езды, она получила полный привод и более богатое оснащение. Он доступен по стартовой цене 39 100 долларов.

Lynk & Co 03++
Lynk & Co 03++

Вторая версия больше подходит для тех, кто предпочитает скорость и мощь. В ней передний привод, как у гоночного автомобиля WTCR. В салоне установлены гоночные сиденья и адаптированные материалы отделки. Автомобиль также доступен с опциональным комплектом гоночного снаряжения, который включает в себя личный гоночный костюм, шлем и перчатки. Цена этой версии достигает 57 465.

Интерьер Lynk & Co 03++
Интерьер Lynk & Co 03++

Первые автомобили клиенты получат в декабре 2023 года.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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