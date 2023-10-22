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Тюнинг по-африкански на примере Nissan Patrol

Тюнинговое ателье из ЮАР BB Motorsport представило Nissan Patrol Black Hawk

Доработанный вариант Nissan Patrol Black Hawk обладает необычной решеткой радиатора. Она не только привлекает внимание своим размером, но и своим дизайном. Большие воздухозаборники и агрессивные линии делают внедорожник еще более внушительным. Кроме того, передний и задний бамперы были модифицированы, а арки увеличены, чтобы вместить 22-дюймовые колесные диски.

Nissan Patrol Black Hawk
Nissan Patrol Black Hawk

Вместо стандартного атмосферного V8 объемом 5,6 литра установили турбированный мотор. Это позволило увеличить мощность на 133 л. с., достигнув общей отметки в 538 л. с.

Nissan Patrol Black Hawk
Nissan Patrol Black Hawk

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Внутри салона Black Hawk для задних пассажиров предусмотрены 8-дюймовые экраны, встроенные в передние кресла. Кроме того, акустическая система Bose дарует высокое качество звука, а система кругового обзора обеспечивает безопасность во время поездки.

Цена на «прокачанный» Nissan Patrol Black Hawk составляет 117 тысяч долларов.

Источник: IXBT

Фото: BB Motorsport из ЮАР

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За РулемЛежнин Роман
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