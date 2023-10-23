Надо ли бояться китайских присадок в маслах

Эксперт дал оценку присадкам для масел из Китая, закупаемым в России

Дефицита на рынке моторных масел сегодня не наблюдается, но опасения автомобилистов по поводу этих технических жидкостей вызывают два фактора.

Во-первых, водители часто задаются вопросом, насколько хороши присадки из Китая, которые стали закупать российские производители масел.

Во-вторых, очень часто люди опасаются купить контрафактное масло под видом брендированного, так как доля поддельных масел сегодня, по мнению специалистов, составляет до трети рынка.

Стоит ли переживать по первому поводу и как не попасть на дорогостоящий ремонт из-за второго, рассказал эксперт по сервисному обслуживанию.

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

— Отечественные производители моторных масел вместо американских и европейских пакетов присадок перешли на закупку аналогичных присадок китайского производства. На данный момент поставщики из КНР восполнили около 90–95% импортируемых в Россию функциональных присадок. Китайские присадки обеспечивают необходимый уровень свойств масел и по своему качеству соответствуют заявляемым характеристикам, поэтому полностью подходят для автомобилей зарубежных брендов.

Сейчас на российском рынке представлено более 500 различных марок моторных масел. Импорт составляет около 54% всего объема потребления в год. Поэтому дефицита моторных масел в России на данный момент не наблюдается.

Что касается контрафактного моторного масла, то оно встречается в продаже преимущественно у неофициальных продавцов. Использование поддельных моторных масел может привести к поломке автомобиля и дорогостоящему ремонту. ГК АВТОДОМ сотрудничает только с проверенными поставщиками моторных масел, что позволяет гарантировать их высокое качество.

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